A minnesotai hatóságok szerint az FBI kizárja őket a vizsgálatból, ami az ICE által lelőtt nő ügyében folyik

Minnesotai tisztviselők szerint az FBI megakadályozza, hogy az állami hatóságok hozzáférjenek a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke által megölt nő ügyében folyó vizsgálathoz – írja a BBC.

A 37 éves, amerikai állampolgárságú, háromgyerekes nő jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat, az idegenrendészet egy szerdai akció során lőtte közelről agyon. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. „Van egy üzenetem az ICE-nak: takarodjatok a picsába Minneapolisból. Nem látunk szívesen titeket. Azt állítjátok, hogy valamiféle biztonságot akartok itt teremteni, de pont az ellenkezőjét teszitek” – mondta Jacob Frey, a város polgármestere az eset után.

Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Minnesota kormányzója, Tim Walz azzal vádolta a Trump-kormányzatot, hogy kizárja az állami tisztviselőket az ügy kivizsgálásából, míg az Egyesült Államok alelnöke szerint az eset egyértelműen szövetségi hatáskörbe tartozik.

Minnesota Büntetőeljárási Hivatala (BCA) arról számolt be, hogy az FBI kezdetben beleegyezett egy állami hatóságokkal közös vizsgálatba, később azonban visszakozott, és megtagadta az államtól az ügy anyagaihoz és bizonyítékaihoz való hozzáférést.

„Anélkül, hogy hozzáférhetnénk az összes szükséges ügyirathoz és bizonyítékhoz, a BCA vonakodva, de kénytelen volt visszalépni a vizsgálattól” – közölte Drew Evans, a BCA vezetője. Walz csütörtökön egy sajtótájékoztatón azt mondta, attól tart, hogy a szövetségi kormány nem lesz képes elfogulatlan vizsgálatot lefolytatni.

„Most úgy érezzük, Minnesotát teljesen kizárták a vizsgálatból. Így rendkívül nehéz elhinni, hogy tisztességes eredmény születhet”

– mondta.

JD Vance alelnök csütörtökön újságíróknak arról beszélt, a lövöldözés kivizsgálása szövetségi ügy, és szerinte precedensellenes lenne, ha egy helyi tisztviselő részt venne az eljárásban.

Fotó: STEVEN GARCIA/NurPhoto via AFP

A CNN-nek nyilatkozó Edward Maguire, az Arizona State University kriminológia professzora szerint az, hogy az állami hatóságokat kizárták a vizsgálatból, alááshatja a közbizalmat. „Az ilyen ügyekben a viták kriminológiai szempontból gyakran kevésbé jogi kérdésekről, sokkal inkább politikai törekvésekről szólnak: arról, ki irányítja a vizsgálatot, és miként alakítja annak kimenetelét” – mondta. Ugyanakkor az állam később még vádat emelhet a Goodot megölő szövetségi tiszt ellen.

Minneapolisban csütörtökön tüntetésen követelték a Trump-kormányzat által a városba rendelt Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) embereinek a távozását a városból. A szövetségi épület a tiltakozás nagyrészt békés maradt. „Nem úszhatják meg egy ember megölését. A tetteknek következményeik kell, hogy legyenek” – mondta a szövetségi épület előtt összegyűlt demonstrálók egyike.