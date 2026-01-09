Az amerikai határőrség két emberre lőtt rá Portlandben

Az amerikai határőrség (Border Patrol) ügynökei két embert lőttek meg egy portlandi kórház előtt, egy nappal azután, hogy Minneapolisban egy ICE-ügynök agyonlőtt egy nőt.

A portlandi rendőrség csütörtök délutáni közleménye szerint két embert szállítottak kórházba egy, szövetségi ügynököket érintő lövöldözést követően; a meglőtt személyek állapota egyelőre nem ismert. A rendőrök kezdetben egy kelet-portlandi kórháznál történt lövöldözésről szóló bejelentésre vonultak ki, majd megtudták, hogy „egy meglőtt férfi telefonál és segítséget kér” mintegy 3 mérfölddel (5 km-rel) arrébb.

„A járőrök kiérkeztek, és egy férfit és egy nőt találtak látható lőtt sérülésekkel. Leszorító kötést alkalmaztak, és mentőket hívtak. A sérülteket kórházba szállították” – közölte a rendőrség. „A rendőrök megállapították, hogy a két személy a szövetségi ügynököket érintő lövöldözésben sérült meg.”

Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN/Anadolu via AFP

A hatóságok nem erősítették meg a sérültek állapotát, de a FOX 12 Oregon által megszerzett segélyhívási hangfelvétel szerint a 911-et egy férfi hívta, aki azt mondta, kétszer meglőtték a karján, a feleségét pedig mellkason találták el.

A belbiztonsági minisztérium szóvivője, Tricia McLaughlin közleménye szerint az amerikai határőrség ügynökei megállítottak egy járművet, mert egy olyan férfit kerestek, akit egy venezuelai bandához köthető, iratok nélküli bevándorlóként gyanúsítottak. Az ügynökök állítása szerint akkor nyitottak tüzet, amikor a jármű vezetője megpróbálta elütni őket. „Az életét és biztonságát féltve egy ügynök védekező lövést adott le. A sofőr az utassal együtt elhajtott, elmenekülve a helyszínről” – mondta McLaughlin.

Portland polgármestere, Keith Wilson sajtótájékoztatón így fogalmazott: „Tudjuk, mit mond a szövetségi kormány, mi történt itt. Volt idő, amikor a szavukra lehetett hagyatkozni. Ez az idő már régen elmúlt.” Bob Day rendőrfőnök szerint a nyomozást az ügyben az FBI vezeti.

A lövöldözés egy nappal azután történt, hogy egy ICE-ügynök Minneapolisban agyonlőtte a 37 éves Renee Nicole Goodot; az eset hatalmas felháborodást váltott ki, és a feszültségek további növekedésétől való félelmet erősítette Portlandben, amelyet tavaly év végén az idegenrendészeti végrehajtás elleni tiltakozások mozgósítottak.

Maxine Dexter, a körzet demokrata képviselője felszólította az amerikai Bevándorlási és Vámhivatalt (ICE), hogy hagyja el a várost: „Az ICE semmi mást nem tett, mint rettegést, káoszt és kegyetlenséget vitt a közösségeinkbe” – mondta Dexter, aki helyi rendőrségi vizsgálatot is követelt. „Engednünk kell, hogy a helyi rendfenntartók elvégezzék a munkájukat” – mondta. „Átfogó vizsgálatra van szükség Trump beavatkozása nélkül.” Wilson polgármester is felszólította az ICE-t, hogy minden portlandi műveletét állítsa le a teljes körű vizsgálat lezárultáig.

Tavaly hónapokig tartó tüntetések zajlottak Portlandben egy ICE-komplexum körül. Donald Trump nemzeti gárdisták telepítését próbálta elrendelni, de ezt egy szövetségi bíró megakadályozta, mondván: az elnök azon állítása, hogy a város a kisebb tiltakozások miatt háború sújtotta övezet lenne, „egyszerűen elszakadt a tényektől”.

Jeff Merkley, Oregon egyik demokrata szenátora arra kérte a tiltakozókat, maradjanak nyugodtak. „Trump zavargásokat akar” – írta az X-en. „Ne vegyétek fel a kesztyűt.” A rendőrfőnök is hasonlóan nyilatkozott. Bob Day azt mondta: „Megértjük a Minneapolisban történt lövöldözés utáni felfokozott érzelmeket és feszültséget, de arra kérem a közösséget, maradjon nyugodt, miközben igyekszünk többet megtudni.”



A Minneapolisban történekről szóló cikkünk itt olvasható. (via The Guardian)