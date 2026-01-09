Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban, miután Magyarország két lengyelnek menedékjogot adott

Egy napra rá, hogy a VSquare hírlevelében megírta, hogy Magyarország menedéket nyújtott két lengyel állampolgárnak, a lengyel külügyminisztérium közölte, hogy behívatták a varsói magyar nagykövetet, és tájékoztatták, hogy Lengyelország „kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel”.

Panyi Szabolcs csütörtöki hírleveléből derült ki, hogy a magyarországi EU-delegáció levélben közölte az EU-s országok delegációival, hogy menedékjogot adtak két lengyel állampolgárnak - ezen állampolgárokat azonban nem nevezték meg.

A lengyel külügy közölte, hogy a kormány „sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét”.

Fotó: Németh Dániel/444

Az eset előzménye, hogy 2024-ben, miután Donald Tusk pártja megnyerte a választásokat, Magyarország politikai menedékjogot adott az előző igazságügyminiszter-helyettesnek. Marcin Romanowskit az új rendszerben 11 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg, európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

2025 végén Romanowski egykori főnöke, a volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro is Budapestre utazott több hétre – éppen akkor, amikor az ő őrizetbe vételét is elrendelték az Igazságügyi Alappal kapcsolatos visszaélések miatt. A kihallgatására nem akart hazamenni, de október 30-án Orbán Viktorral azért fotózkodott a Karmelitában. A miniszterelnök akkor azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja. Hasonló indoklással kapott korábban magyar menedékjogot Romanowski is.

Romanowski esete most is felmerült, a lengyel külügy emlékeztette a magyar nagykövetet, hogy az eset után Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. Panyi szerint az új menedékjogokról szóló hivatalos tájékoztatás azt jelenti, hogy Orbán Viktor már három lengyel szökevényt bújtat Magyarországon.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Pénteki közleményében a lengyel külügy azt írta, Lengyelország „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat” – közölték.