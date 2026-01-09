Jó reggelt, MÁV: még fel se kelt a nap, de az észak-balatoni vonal már elesett

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.

Ahogy azt is: péntek reggel pótlóbusz közlekedik egy Ócsáról Kőbánya-Kispestre közlekedő vonat helyett.

Maradnak ki járatok a győri fővonalon, a Budapest-Hatvan vonalon, a Komárom-Esztergom vonalon Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbusz közlekedik egyes járatok helyett, és más változások is vannak, indulás előtt érdemes itt csekkolni, hogy mi az aktuális helyzet.

Fotó: Németh Dániel/444

Azoknak, akik egy kicsit nagyobb lélegzetvételű utazásban gondolkodtak: a németországi erős havazás és ónosesőzések miatt a távolsági és regionális forgalomban jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre kell számítani, ezért a német vasúttársaság (DB) azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben tehetik, január 8 és 10-e között halasszák el utazásukat vagy válasszanak alternatív utazási lehetőséget.

A MÁV pedig arra is figyelmeztet, hogy a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat (nem tudom, meglep-e ez még bárkit). Azt viszont jó tudni, hogy az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

De nem csak a vonatozóknak kell fokozottan figyelniük: ónos eső miatt a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adott ki mára a HungaroMet Somogy és Baranya megyékre a várható jelentős mennyiségű veszélyes csapadék miatt.

Másodfokú figyelmeztetés érvényes Vas és Zala vármegyékben, míg elsőfokú figyelmeztetés Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékben.

Ez már a hideg negyedik hulláma, ami a napokban elér minket: Nyugat-Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek okkluziós frontja (ez az, amikor egy hidegfront utolér és megelőz egy melegfrontot) pénteken rásiklik a térségünket uraló fagyos légtömegre. Ennek hatására nyugat felől már hajnalban növekedni kezd a felhőzet, délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék, amely túlnyomóan hó formájában fog lehullani, de a délnyugati országrészben, nagyjából a Sopron-Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső, ónos eső várható.

Sok szerencsét mindenkinek a mai naphoz!