Már az USA-ba is eljutott a hótól extázisba eső nyíregyházi jegesmedvebocsok híre

ÁLLAT
Korábban még csak a Reuters hírügynökség, csütörtökön már az amerikai ABC News is TikTok-videót készített a nyíregyházi állatkert jegesmedvebocsairól, akik az életükben először láttak havat. A videót a platform szerint eddig több mit 250 ezren látták.

Ahogyan azt írtuk is, Ootek és Jorek novemberben voltak egyévesek, de még mindig nem vált belőlük unalmas, dolgozó, kispolgári, homlokráncolós jegesmedve. De egyáltalán nem ők voltak az egyetlenek, akik élvezték a havat.

