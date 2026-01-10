Kamion, tréler és öt személyautó ütközött, lezárták az M1-est

Baleset miatt több mint 15 kilométeres torlódás alakult ki Ácsnál az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán szombat délután, az autópálya egy szakaszát le is kellett zárni - közölte az Útinform.

A baleset az autópálya úgynevezett kiépített terelésében, a Budapest felé vezető, de a Hegyeshalom felé tartók oldalára átterelt sávon történt, a 88-as kilométernél. Egy kamion, öt személygépkocsi és egy feltehetőleg az egyik autó által vontatott tréler ütközött össze.

Az egyik járműbe beszorult két ember, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Ács közelében. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a főváros felé vezető oldalon, a 93-as kilométernél a rendőrök leterelik a forgalmat a sztrádáról, az autópályára Komáromnál lehet visszahajtani.