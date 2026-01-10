Szombaton nem, de vasárnap még eshet egy kis hó

Az Időkép előrejelzése szerint szombaton bár felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet pedig hajnalban -8, míg kora délután -2 fok körül alakul.

Vasárnap viszont már elszórtan kialahulhat gyengébb havazás, helyenként hózápor is. A közlekedőknek viszont nem ez fogja okozni az igazi problémát, hanem az, hogy a középső tájakon és a Dunántúlon nagy területen lesz élénk, erős, északnyugaton helyenként viharos az északnyugati szél, ami hófúvásokat eredményezhet, akár magasabb hófalakat is építhet!

Kora reggel északkeleten -19 és -14, máshol -13 és -7, napközben -7 és -1 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Németh Dániel/444

A hó és a MÁV

A télies útviszonyok, illetve az esetleges váltóállítási problémák miatt országszerte hosszabb menetidővel közlekednek szombaton is a Volán-buszok és a vonatok, kimaradó járatokra is kell számítani, közölte a MÁV-csoport a honlapján.

Azt írták, a Volán-járatok közlekedésében késésekkel és kimaradó járatokkal kell számolni, egyes településeken kimaradhatnak megállók.

Néhány kivétellel szinte valamennyi település elérhető a buszokkal. Baranya vármegyében a járatok nem érintik Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Borsod-Abaúj-Zemplénben Csenyéte, Kánó, Imola megállót, Komárom-Esztergomban Tagyospusztát, Somogyban Gadányt.

A téli időjárás miatt a vasúti közlekedésben is hosszabb menetidővel, kimaradó járatokkal lehet számolni, itt esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Szombaton is pótlóbuszok közlekednek az S74-es vonatok helyett, Almásfüzitőn pedig továbbra is áthaladnak az S10-es vonatok, ezért Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak. A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es vonatok pedig kimaradnak.

A Dunántúlon a Gyékényes-Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos - Murakeresztúr között átmenetileg nem járnak a vonatok.