Vidnyánszky vitára hívja Nagy Ervint, aki viszont csak akkor hajlandó erre, ha Orbán is nyilvánosan vitázik Magyarral

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója már korábban is említette, hogy szívesen kiállna egy nyilvános vitára Nagy Ervinnel, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjével, akit egyben a párt potenciális kulturális minisztereként is emlegetnek. Ezt a szándékát a 24.hu szerint a minap Kárász Róbertnek is megerősítette a Másik Oldal című műsorban.

Fotó: Németh Dániel/444

Nagy a Facebook-oldalán hosszan válaszolt Vidnyánszkynak, ám a Levél egy kulturális oligarchának címmel publikált terjedelmes írás lényege egyetlen mondatban is összefoglalható: Nagy Ervin akkor hajlandó vitázni, ha előbb Orbán Viktor áll ki egy nyilvános vitára Magyar Péterrel.

„Ha ez megtörtént, már másnap mehetünk a stúdióba. Nem Kárászhoz, mert propagandistához nem megyek, de Rónai Egonhoz szívesen!”

Nagy egyébként Vidnyánszky szemére hányja, hogy 12 év után most jutott először eszébe „vitázni, eszmét cserélni, véleményeket ütköztetni, ad abszurdum meghallgatni valakit, és érdemben válaszolni annak az embernek, aki reményeid szerint nem tölt majd be fajsúlyos szerepet a magyar kultúrában?”

Az elmúlt évek történései (mint például az SZFE-ügy) után arra jutott, hogy Rogánék „parancsolhattak” rá a Nemzeti Színház igazgatójára. „Ez szerintem már nem a te döntésed. Számomra ott veszett el a szabadságod látszata is, ahol hajlott gerinccel hajbókoltál abban a bizonyos páholyban” – írja Nagy Ervin.