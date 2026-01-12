10 tonna, sóba rejtett kokain a spanyol rendőrség eddigi legnagyobb nyílt tengeri drogfogása

Sószállítmányba rejtett, összesen mintegy 10 tonnányi kokaint foglaltak le a spanyol hatóságok egy kereskedelmi hajón az Atlanti-óceánon. A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint a Brazíliából Európa felé tartó teherhajón a különleges műveleti csoport egysége 294 bálában elosztva találta meg az illegális rakományt. Emellett lőfegyverre is bukkantak, amit a készlet védelmének érdekében tartottak a hajón. A legénység mind a 13 tagját letartóztatták.

Fotó: Spanish National Police/AFP

A járművet a parti őrség közreműködésével a Kanári-szigetek partjaihoz vontatták, mivel kifogyott az üzemanyagból. A lefoglalt kábítószer „egy meg nem nevezett nemzetközi bűnszervezethez köthető”. A műveletben részt vett az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA), az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA), a brazil szövetségi rendőrség és a spanyol Nemzeti Terrorelhárítási Koordinációs Központ (CITCO) is.

A végrehajtott akció „határozott csapást jelent a tengeri kokainkereskedelemmel foglalkozó nemzetközi bűnözői hálózatokra, bizonyítva a nemzetközi rendőrségi együttműködés hatékonyságát a globális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben” – közölte a spanyol rendőrség. Az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri spanyol drogfogás 1999-ben történt, amikor 7500 kg kokainra bukkantak a Tammsaare nevű hajó orrába rejtve. (MTI)