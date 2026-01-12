49 évesen elpusztult Ai, a japán csodacsimpánz

Elpusztult Japánban az a különlegesen intelligens nőstény csimpánz, amely képes volt felismerni több mint 100 kínai írásjegyet és a latin ábécé betűit – jelentették be a kiotói egyetem kutatói.

Ai Ai cigarettázik egy kínai állatkertben 2005. augusztus 23-án. Fotó: AFP

Az Ai nevű csimpánz 49 évet élt. Részt vett számos olyan tudományos vizsgálatban, amivel a főemlősök tanulási készségeit és memóriáját tanulmányozták. A kandzsik és betűk mellett Ai felismerte az arab számokat nullától kilencig, illetve meg tudott különböztetni egymástól tizenegy színt. Több tudományos cikket írtak a képességeiről, köztük a Nature-be is. A médiában előszeretettel emlegették „csodacsimpánzként”.

A kiotói kutatók közleményükben azt írták, Ai nagyon kíváncsi természetű csimpánz volt, és mindig aktívan részt vett a vizsgálatokban. A segítségével elvégzett kutatások hozzájárultak ahhoz, hogy a tudósok jobban megértsék a csimpánzok értelmi képességeit, ami fontos alapot adott az emberi gondolkodás evolúciójának feltérképezéséhez.

Ai 1997-ben érkezett Nyugat-Afrikából a kiotói egyetemre. Az évek során egy utódja született, rajta a kutatók azt vizsgálták, hogy a kognitív képességek mennyire öröklődnek a csimpánzoknál. (MTI)