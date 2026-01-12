A 26 bűncselekménnyel vádolt volt igazságügyi miniszter kapott decemberben menedékjogot Orbánéktól

A volt lengyel igazságügy-miniszter Zbigniew Ziobro és felesége az a két lengyel állampolgár, akik még decemberben kaptak menedékjogot Magyarországon, írja Ziobro ügyvédjének hétfő reggeli bejelentése nyomán Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. Ugyanő volt az, aki néhány napja megírta, akkor még konkrét személyek említése nélkül, hogy Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes után még két lengyel állampolgár kapott magyarországi menedékjogot.

Akárcsak Romanowski, Ziobro is a Fidesszel szövetséges lengyel PiS párt politikusa, előbb 2005-2007 között, majd 2015 novemberétől 2023 novemberéig volt igazságügyi miniszter. Hazájában 26 bűncselekménnyel vádolják, melyeket a kormányban betöltött szerepe idején követhetett el. A listán szerepel egy bűnszervezet létrehozása és irányítása, hatalommal való visszaélés személyes és politikai haszonszerzés céljából. A Ziobro irányította állítólagos bűnszervezet a gyanú szerint megdézsmálta az Igazságügyi Alapot, abból a pénzeket politikai szövetségesekhez, ismerősökhöz csorgatta, de ebből költöttek a Pegasus kémszoftver megvásárlására is, melyet az ellenzék, illetve ügyészek megfigyelésére használtak. Panyi írása szerint akár 25 évet is kaphat, ha elítélik.

A lengyel politikus már ősszel Magyarországra utazott, novemberben írtunk arról a Gazeta Wyborcza nyomán, hogy nem szándékozik hazamenni a lengyelországi kihallgatására. „Inkább felajánlotta a varsói főügyészségnek, hogy Brüsszelben vagy Budapesten jelenne meg kihallgatáson” – írta akkor a lengyel lap. A politikus október 30-án Orbán Viktorral fotózkodott a Karmelitában, a miniszterelnök akkor azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja, ami előrevetítette a menedékjog megadását.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A menedékjog ügye úgy látott napvilágot, hogy Panyi megtudta: Magyarország brüsszeli EU-képviselete karácsony előtt levelet küldött az összes többi tagállam delegációjának, amiben azt írták: „Magyarország 2025. december 23-án tájékoztatta az Európai Unió Tanácsát arról, hogy döntés született két lengyel állampolgár menedékjogi kérelmének jóváhagyásáról”. A hír megjelenése után, pedig akkor még nem voltak megnevezve az érintettek – bár mindenki Ziobróra tippelt –, Varsóban bekérették a magyar nagykövetet, és közölték vele: Lengyelország „kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel”.

Az eset előzménye, hogy 2024-ben, miután Donald Tusk pártja megnyerte a választásokat, Magyarország politikai menedékjogot adott az előző igazságügyminiszter-helyettesnek. Marcin Romanowskit az új rendszerben 11 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg, európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene.