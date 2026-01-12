Drogozási, zaklatási és nácivádak rázták meg a német hadsereget, miközben épp újoncokat toboroznak

hadsereg
A német hadsereget bíráló jelentések szerint egy elit ejtőernyős alakulatnál széles körű szexuális zaklatás és jobboldali szélsőségesség fordult elő, éppen akkor, amikor több ezer új újonccal kívánják bővíteni a fegyveres erőket.

A Spiegelnek és a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak az elmúlt napokban megjelent részletes oknyomozó cikkei – amik szexuális zaklatási vádakról, náci karlendítések használatáról és kábítószer-használatról számoltak be – nyomást helyeztek a hadsereg vezetésére, miközben új intézkedések léptek életbe a 18 évesek katonai szolgálatba bevonására.

A német hadsereg megerősítette a jelentésekben szereplő visszaéléseket: ezek tavaly kerültek napvilágra, miután a 26. ejtőernyős ezred női katonái beszámoltak tapasztalataikról a fegyveres erők parlamenti biztosának, azaz a katonai ombudsmannak. Egy szóvivő azt mondta, az átfogó vizsgálatok 55 gyanúsítottat azonosítottak, akik közül 19-et kirúgnak a fegyveres erőktől, 16 ügyet az ügyészséghez továbbítottak, és több más fegyelmi eljárást is indítottak. A hadsereg közlése szerint intézkedéscsomagot vezettek be a parancsnoki struktúrák javítására, a megelőzés és az ellenálló képesség erősítésére, az oktatás fejlesztésére és az alapvető értékek megerősítésére.

Az ügy akkor robbant ki, amikor a hatóságok elkezdték a 18 évesek regisztrálását annak az intézkedéssorozatnak a részeként, amivel az aktív állomány létszámát a jelenlegi kb. 182 ezer egyenruhás katonáról 255–270 ezer főre növelnék, további 200 ezer tartalékossal kiegészítve. A katonai szolgálat nem lesz kötelező addig, amíg sikerül teljesíteni a toborzási célokat, a kormány pedig a fiatalok érdeklődésének felkeltésére különféle ösztönzőket kínál, többek között magasabb béreket és képzési lehetőségeket.

Litvániába tartó német katonák egy oberviechtachi ünnepségen 2017. január 19-én.
Fotó: Matthias Balk/dpa via AFP

A hadsereg elvárja, hogy a katonák és a civil alkalmazottak aktívan támogassák Németország demokratikus rendjét, és ennek elmaradása esetén következményekkel járó lépéseket tesz, beleértve a fegyelmi, illetve adott esetben jogi eljárásokat. „Célunk és törekvésünk a hadsereg belső struktúráinak védelme, valamint az, hogy minden tag számára biztonságos környezetet biztosítsunk egy szilárd értékközösségen belül” – fogalmazott a szóvivő e-mailben küldött nyilatkozatában.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a katona nők rendszeresen számoltak be szexuális jellegű, bántalmazó és megalázó megjegyzésekről, és számos olyan esetről is érkezett jelentés, amikor katonák náci kifejezéseket és szóhasználatot alkalmaztak. Az elmúlt években a német hadsereg több hasonló botránnyal is szembesült, és ezek közül az egyik majdnem a KSK különleges műveleti egység feloszlatásához vezetett, mielőtt az akkori védelmi miniszter úgy döntött, hogy a jobboldali szélsőségesség felszámolására tett erőfeszítések elegendők az alakulat fennmaradásának biztosításához. (Reuters)

