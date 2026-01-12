Külföldi civil hajókat támadtak orosz drónok

Orosz drónok hétfőn két külföldi lobogó alatt közlekedő hajót támadtak meg – közölte Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes. Ez a második ilyen támadás négy nap alatt a Fekete-tengeren. Kuleba szerint a hajók panamai és San Marinó-i lobogó alatt hajóztak, és egy ember megsérült. A panamai hajó növényi olajat szállított, a San Marino zászlaja alatt közlekedő hajó pedig éppen kukoricát rakodott, tette hozzá.

„Ez újabb bizonyíték arra, hogy Oroszország szándékosan támadja a polgári hajókat, a nemzetközi kereskedelmet és a tengeri közlekedés biztonságát” – írta Kuleba a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A Reuters forrása elmondta, hogy a támadások a déli Odessza régióban, Csornomorszk kikötője közelében történtek. Az egyik hajó Olaszországba tartott – mondta a forrás. Az odesszai régióban találhatóak azok a fekete-tengeri kikötők, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna külkereskedelmének és háborús gazdaságának fennmaradásához. (via Reuters)