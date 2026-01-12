Magyar Péter védjegyeztetné a Fidesz új szlogenjét, Gulyás Gergely mást javasolt

„Most, hogy az egész ország a Fidesz kampányának beégésén nevet, úgy döntöttünk, hogy ha már lúd, legyen kövér” – kezdi bejegyzését Facebookon Magyar Péter, aki közölte: „A honlaphoz szükséges domain név befoglalása mellett beadtuk a védjegy oltalom iránti kérelmünket is a szocialistáktól lopott fideszes szlogenre.”

A Tisza elnöke itt arra utal, hogy január 10-én este feltételesen regisztrált státuszba került a biztosvalasztas.hu domain az ezt nyilvántartó adatbázis szerint. Az oldalt, ami a Fidesz hétvégi kongresszusán bemutatott új szlogen, „a Biztos választás” nevét viseli, a Tisza foglalta le.

Magyar Péter vasárnap már közölte, hogy 5 milliárdért kész eladni a biztosvalasztas.hu-t a Fidesznek, legújabb, mostani bejegyzésében pedig arról ír, hogy ha sikerül védjegyeztetni a szlogent, akkor „ha a Fidesz kampánycsapata azt tervezte, hogy különböző termékeket gyárt a szlogennel, mostantól minden ilyen eladott bögrével, sapkával, pólóval a TISZA kampányát fogja támogatni anyagilag”.

Magyar posztjára nem sokkal később Gulyás Gergely reagált, szintén Facebookon, ahol azt írta, hogy „akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak mint »a biztos választás« nem jegyezhetők be védjegyként”.

„Ha Magyar Péter valós védjegyeket akar, akkor javasoljuk a »Brüsszel szolgái vagyunk«, »Ukrajna helye az Unióban van«, »Többkulcsos adó és adóemelés« szlogenek és domainnevek lefoglalását. Ezeket valós tartalommal, jól kidolgozott programjukkal is meg tudnák tölteni” – tette hozzá még Gulyás, aki szerint „szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség” van a Tiszánál.