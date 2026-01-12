Majd csak a választások után derül ki, kiket érint a fővárosi parkfenntartó biznisz vádirata

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Múlt szerdán a következő, meglepő választ kaptuk a pécsi ügyészségről, amikor a parkfenntartó bizniszként elhíresült ügyről érdeklődtünk: „A Baranya Vármegyei Főügyészség 2025. november 12 napján kelt határozattal a nyomozást 2026. május 14. napjáig meghosszabbította.” Azért meglepő ez a válasz, mert három hónapja, október közepén még azt írták nekünk az ügy állásáról, hogy a nyomozás befejeződött, és „az ügyészség rövid időn belül dönt a vádemelés kérdésében”. Az azóta eltelt három hónap sok idő, ráadásul egy forrásunk szerint a politikai ciklusokon és oldalakon átívelő zűrös parkfenntartó monopólium ügyében gyakorlatilag kész a vádemelési javaslat. Mire várnak hát a pécsi ügyészek?

Ez a nyilvánosság számára azért fontos kérdés, mert az ügyben több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet.

A nyomozás meghosszabbításával azonban azt, hogy végül miről (kikről) fog szólni a végleges vádirat, már csak a 2026-os országgyűlési választások után tudhatjuk meg a bíróságon.

Mi az a parkfenntartó biznisz?

Kerényi György újságíró 2020-ban a Szabad Európán háromrészes cikksorozatban (itt, itt és itt) tárta fel, hogy Budapesten több kerületben is négy cég nyeri állandóan a parkfenntartási és kertészeti tendereket. Kerényi kiderítette, hogy ezek a cégek valójában nem függetlenek egymástól, hanem egyetlen céghálót alkotnak. Mögöttük pedig egy olyan ember áll, aki közös cégeket visz a fideszes ex-államtitkár, volt titkosszolgálati tiszt Tasnádi Lászlóval, és céges kapcsolatba hozható Molnár Zsolt, az MSZP többször fideszes kollaborációval vádolt politikusának feleségével is.