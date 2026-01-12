Malajzia és Indonézia blokkolja Elon Musk Grokját a szexuálisan explicit deepfake-ek miatt

A Grok az X – néhai nevén Twitter – egyik olyan eszköze, amivel képet generálhatnak a felhasználók, méghozzá gyakorlatilag akármilyen képet, olyat is, amin valódi embereket meztelenül ábrázolnak.

Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Az, hogy a Grokkal pornográf tartalmakat is elő lehet állítani, olyat is, amin gyerekek is szerepelnek, annyira sok volt Malajziának és Indonéziának, hogy a világon elsőként be is tiltották a mesterséges intelligenciával működő eszköz használatát.

Elon Musk korábban azt mondta, platformjának kritikusak csak „ürügyet keresnek a cenzúrára”.

A Grok és anyavállalata, az X már az Egyesült Királyságban is nyomás alá került: Liz Kendall technológiai miniszter támogatja azokat a felhívásokat, amik az oldal blokkolását szorgalmazzák, amiért az nem tartotta be az online biztonsági törvényeket. Azt, hogy a Grok alkalmas szexuális tartalmű képek létrehozására is, Keir Starmer brit miniszterelnök is „szégyenletesnek” és „undorítónak” nevezte.

(BBC)