Mexikó elnöke szerint egyelőre sikerült elkerülni a drogcsempészet elleni amerikai katonai beavatkozást

Egyelőre sikerült elkerülni a kábítószer-csempészet elleni amerikai katonai beavatkozást Mexikóban– jelentette ki Claudia Sheinbaum, az ország elnöke, miután telefonon tárgyalt amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Sheinbaum a mexikóvárosi sajtótájékoztatóján azt mondta, visszautasította Trump elnöknek azt a felvetését, hogy az Egyesült Államok hadműveletet hajtana végre Mexikóban a drogkartellek ellen. „Folytatjuk az együttműködést szuverenitásunk tiszteletben tartása mellett” – mondta. Sheinbaum azt mondta: „A beszélgetés során nagyon világosan kiderült, hogy az együttműködés és a koordináció működik közöttünk, és folytatni tudjuk a közös munkát ebben a keretben. Bármikor bejelenthetnek valami mást, és ebben az esetben új beszélgetést fogunk kezdeményezni, mert mi kommunikációt, párbeszédet és megértést szeretnénk. Ezt mindig is hangoztattuk.”

Az elnök szerint Mexikó és az USA jelentős sikereket értek már el a biztonsági együttműködés területén, „például 50 százalékkal csökkent a fentanil beáramlása az Egyesült Államokba Mexikó felől”. A mexikói vezető azt is megemlítette, hogy a kábítószerként használt fentanil okozta halálozások száma az Egyesült Államokban 43 százalékkal csökkent. A fentanilt nagy mennyiségben csempészik az USA-ba főleg Mexikó és részben Kanada felől, de összetevői jórészt Kínából származnak. Trump a múlt héten a Fox Newsnak azt mondta, szerinte Mexikót nem a kormánya, hanem drogkartellek irányítják, és felvetette egy amerikai csapássorozat lehetőségét is az ellenük folytatott küzdelemben. (MTI)