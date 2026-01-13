Az Európai Bizottság is kiakadt Elon Musk Grokján

Borzalmasnak nevezte az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke, Henna Virkkunen, hogy a Grokkal – az X egyik mesterséges intelligencián alapuló eszközével – meztelen képeket lehet készíteni bárkiről, akár kiskorúakról is.

Henna Virkkunen arra figyelmeztette az X-et, hogy gyorsan „javítsák ki” a Grokot, különben a digitális szolgáltatásokról szóló törvény alapján megbüntetik. A törvény értelmében az X-hez hasonló platformoknak kezelniük kell a rendszerkockázatokat, beleértve az illegális tartalmak terjesztésével kapcsolatosakat is, és ha nem teszik, a globális éves forgalmuk 6 százalékáig terjedő bírságot kaphatnak.

Fotó: MUHAMMED SELIM KORKUTATA/Anadolu via AFP

Tavaly decemberben az Európai Bizottság 120 millió eurós büntetés szabott ki az X-re kisebb átláthatósági szabálysértések miatt. A Bizottság múlt héten elrendelte, hogy az X év végéig őrizze meg az összes, a Grokhoz kapcsolódó dokumentumot és adatot. A pornográf tartalmak miatt Malajziában és Indonéziában betiltották az eszköz használatát. (Politico)