Az ukránok Rosztovot, az oroszok Kijevet támadták az éjjel

Mindössze négy nappal a legutóbbi támadás után ismét Kijev volt az oroszok célpontja január 13-a éjjelén, írja a Kyiv Independent. Az Ukrenergo jelentése szerint Kijev külvárosai, Bucsa, Hosztomel és Irpin áram és víz nélkül maradtak az orosz csapásokat követően, Kijevben és a Kijevi terület egyes részein pedig vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be .

A DTEK , Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiacége szerint ismét megtámadták a hőerőművét, és a támadás miatt a berendezésekben is kár keletkezett. A vállalat megjegyezte, hogy ez volt a nyolcadik támadás a hőerőműveik ellen tavaly október óta.

Egy dróntámadás nyomai Kijevben Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Az ukrán légierő szerint Oroszország 18 ballisztikus rakétát, hét cirkálórakétát, valamint 293 Shahed típusú drónt lőtt ki. „Lehet, hogy nem ez volt a legrosszabb támadás, de ez a legsúlyosabb következmény, amit valaha láttunk. Az összes korábbi télhez képest a helyzet most a legrosszabb” – mondta Olena Pavlenko, a kijevi székhelyű, energetikával foglalkozó DiXi Group agytröszt elnöke a Kyiv Independentnek.

Ezzel párhuzamosan az ukránok az oroszországi Taganrog városát vették célba, pontosabban az ott található Atlant Aero dróngyárát. A helyi kormányzó, Jurij Szljusar megerősítette a támadás tényét, de azt nem árulta el, mely létesítményben keletkezett kár.

Bár Ukrajna hivatalosan nem erősítette meg az incidensben való részvételét, az ukrán erők egyre gyakrabban hajtottak végre csapásokat Oroszország területén, azzal a céllal, hogy gyengítsék Oroszország katonai és gazdasági képességét az Ukrajna elleni háború fenntartására.