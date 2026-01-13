Grönland „semmilyen körülmények között” nem fogadja el, hogy megszerezze Amerika

„Így vagy úgy, de megszerezzük Grönlandot” – erősített rá szándékára Donald Trump amerikai elnök hétfőn az Air Force One különgépen. Korábban arról beszélt, az Egyesült Államoknak „tulajdonolnia” kellene Grönlandot, hogy megakadályozza Oroszországot és Kínát abban, hogy megszerezzék a területet. Trump szerint ezt vagy a könnyebb, vagy a nehezebb úton, de el fogják érni.

Erre válaszul közölte Grönland kormánya, hogy semmilyen körülmények között nem fogadják el az „átvételt”, illetve, hogy Amerika átvegye az irányítást a sziget felett. Grönland a Dán Királyság része, egy félautonóm terület, és Dánia is közölte már, hogy a terület nem eladó.

Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP

A grönlandi kormány erre ráerősített, hozzátéve, hogy „a dán nemzetközösség tagjaként a NATO tagjai is”. Közölték, fokozzák az erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a terület védelme „a NATO keretein belül” történjen. A kormány szerint „Grönland örökre a nyugati védelmi szövetség része marad”, és „minden NATO-tagállam, beleértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke” a sziget védelme.

Mark Rutte NATO-főtitkár közben – reagálva Trump Kínával és Oroszországgal kapcsolatos aggályaira - arról beszélt, dolgoznak az Északi-sarkvidék biztonságának megerősítésén. (Guardian)