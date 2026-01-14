49 röszkei pénzügyőrt ítéltek el korrupció miatt

Újabb 37 vádlottat találtak bűnösnek, így összesen 49-re nőtt azoknak a röszkei pénzügyőröknek a száma, akiket elítéltek hivatali vesztegetés miatt.

A Központ Nyomozó Főügyészség közleményében az áll: a röszkei határátkelőhelyen szolgálatot ellátó pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között rendszeresen fogadtak el 5 és 100 euró közti összeget a külföldi gépjárművezetőktől, a vesztegetési pénzből ráadásul a vezetők is részesültek.

A Szegedi Törvényszék 2025. december 31-én 25 vádlottat letöltendő (összesen csaknem 100 év) börtönbüntetésre, míg 12 személyt végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, emellett vagyonelkobzás, közügyektől eltiltás, és pénzbüntetés is szerepelt a retorziók listáján.

A legsúlyosabb börtönbüntetés 6 év 10 hónap, amelyet vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt szabott ki a bíróság.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség mind a 37 vádlott terhére fellebbezett súlyosbításért.

A több évig tartó bírósági eljárás során 12 vádlott ügyében már korábban (2022 és 2025 között) született ítélet, amelyek részben már jogerőre emelkedtek. A bíróság ezen esetekben a vádlottak többségét – egyebek mellett – 3 évtől 6 évig terjedő végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték.