A DK alelnöke Menczer Tamás stílusában gyalázza és zsarolónak állítja be a mediános Hann Endrét, mert 1 százalékra mérte a pártját

Molnár 1% Csaba Fotó: Kristóf Balázs/444

Ha fejreáll az RTL, akkor sem tud olyan szórakoztató trash realityt kitalálni, mint ami a mailboxomban zajlik. Olyan DK-s közleményt kaptam ugyanis az előbb, amiben Molnár Csaba DK-alelnök Menczer Tamás stílusában köpködi-gyalázza-sértegeti minden magyar ember közül éppen Hann Endrét, a Medián egyik alapító tulajdonosát. Hogy miért? Mert a Medián a legfrissebb kutatásában 1 százalékosra mérte a DK-t.

Ha Molnár simán csak megsértődött volna a kutatási eredményen, fele ilyen szórakoztató sem lenne az egész. De ő kapásból remek elméletet állított fel, miszerint - ha jól értem - a Fidesz vagy a Tisza lefizette Hannt, a pénzéhes csaló ezért írt be a hasára ütve 1 százalékot a DK-nak:

„Hann Bandi, ha ekkorát kamuzol a DK-ról, akkor legalább legalább csináld úgy, hogy nem tűnj teljesen nevetségesnek! Vagy ez már mindegy? Aki fizet, az rendeli a zenét? A szakmai tisztesség csak valami eladható termék? Én csak kérdezem…”

De ez se minden a mohó balosfaló Hannról! Molnár ugyanis egy olyan - persze zavaros és minden elemében 100 százalékosan életszerűtlen - sztorival indította a közleményét, ami szerint Hann korábban kvázi megzsarolta volna a DK-t, hogy a párt rendeljen drága kutatásokat a cégétől. De miután erre nem voltak hajlandóak, Hann most az egyszázalékozással állt bosszút. Nem tréfálok, tényleg így kezdődik a szöveg:

„Szintet lépett a Medián nevű egyszemélyes kutatásgyár. Itt az ideje elmondani, hogy miért. Tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljünk tőlük sokmillió forintért felméréseket. Részletesen elmagyarázva, hogy az miért lenne jó nekünk. Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé.”

Hann pénzt kért egy pénzbe kerülő szolgáltatásért? Példátlan. Molnárnak egyébként kifejezetten jól áll ez az akadozó nyelvű részeg kommentelőt megidéző stílus. Eleve ügyes választás ez a bekómált gajdolás, mert egy félig beszédképtelen alkeszmonológtól a hallgatója összefüggő gondolatmenetet biztosan nem vár. Nem is kap:

„És lihegő bosszúvágyukban még arra sem figyelnek, hogy ez legalább egy icipicit hihetőnek tűnjön. Csak egyetlen árulkodó példa: háromszor akkora támogatottságot “mérnek” a Kutyapártnak, mint a DK-nak. Értitek? A tripláját! Van ember aki ezt elhiszi? Kizárt. Csak hát máshogy nem jöttek ki a számok…”

A vége a „vergődés” szó használata miatt olyan, mintha valamelyik „miért vagy ideges”-ező megafonos alinfluenszer vagy a példakép, Menczer írta volna:

„Na ez az, amit tényleg nem lehet másnak minősíteni, mint vergődésnek. Remélem legalább jól megfizetnek érte. Ui: Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni. A bíróságon az apró részletek is kiderülhetnek."

Különösen vicces ez a gúnyos peres utalás a végére, hiszen Hann mostanában emlékezetes módon egyvalakit perelt be: az Elkúrtuk című fideszes kormányzati propagandafilmet gyártó céget. Az Elkúrtuk pedig csak azért készült, hogy Molnár eddigi főnökét, Gyurcsány Ferencet karaktergyilkolják benne. A film, aminek a beperlése miatt Molnár most gúnyolódik, Hann Endrét fő antagonistaként szerepelteti. Ő az, aki a háttérből irányítja a baloldali kormány döntéseit, hamis kutatási eredményekkel manipulálja a közvéleményt és titokban miniszterekkel egyeztet arról, hogy melyik újságírót érdemes megfigyelni.