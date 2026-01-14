„Van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak?” – Hann Endre a levelezésüket bemutatva válaszol a DK kemény beszólására

Hann Endre Fotó: botost/444.hu

Kijött egy Medián-kutatás, amiben 1 százalékra mérték a DK-t, ezért Molnár Csaba DK-alelnök azzal vádolta meg a közvélemény-kutató cég tulajdonosát, Hann Endrét, hogy tavaly nyáron drága felméréseket akart a pártra erőltetni.

„Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – írta Molnár a Facebookon. Az egész poszt ilyen hangvételű, eleve így kezdődik:

„Hann Bandi, ha ekkorát kamuzol a DK-ról, akkor legalább legalább csináld úgy, hogy nem tűnj teljesen nevetségesnek! Vagy ez már mindegy? Aki fizet, az rendeli a zenét? A szakmai tisztesség csak valami eladható termék? Én csak kérdezem…”

Válaszul most Hann megmutatott a kutatást megrendelő HVG-nek egy e-mailezést, amiben Sebián-Petrovszki László, a párt frakcióvezetője 2025. augusztus 27-én ezt kérdezte Hanntól:

„Van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak?”

Erre a DK-s a Medián ügyvezető igazgatójától nemleges választ kapott, úgyhogy Sebián-Petrovszki a HVG cikke szerint gyorsan el is búcsúzott: „sajnos, nem látok esélyt egy kutatásra most. Sorry”.

Hann szerint „képtelen hazugság Molnár Csaba minden állítása”. Azt mondta HVG-nek, a kapcsolatot Sebián-Petrovszki László kereste, és hogy a lehetséges kutatásokról és kérdőívekről szóló személyes megbeszélést követően a Medián vezetője jelezte, hogy a korábbi felmérések alapján mekkora nyitottság mutatkozik a társadalomban a DK iránt, és hogy a körükben tudná a párt tesztelni a szavazási motivációt befolyásoló tényezőket.

Állítása szerint azt is felajánlotta, hogy konkrét árajánlattal jelentkezik arra az esetre, ha ez érdekes lenne.

A fentebb már idézet levélváltás után Sebián-Petrovszki végül nem kért árajánlatot.

A HVG azt írja, ezt az e-mailek igazolják is. Hozzáteszik: a legfrissebb kutatást ők rendelték és finanszírozták – „természetesen annak eredményétől függetlenül”.