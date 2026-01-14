Áram és víz nélkül a –19 fokban: különféle technikákkal próbálnak túlélni az ítéletidő és oroszok által sanyargatott kijeviek

„Egy új épületben lakom a 17. emeleten, de nincs liftünk, nincs villanyunk és nincs vízellátásunk” – egy Alina nevű nő mondja ezt, kezében néhány éves kisfiával, Kijev egy külvárosi vasútállomásán, egy vonaton ülve a BBC munkatársának. A férje egész nap egy gyárban dolgozik, 54 éves apja két éve esett el a fronton, Bahmut közelébe, mikor őt hozza szóba, hirtelen dadogni és sírni kezd, írja a lap, amely terjedelmes riportban számol be az ukrán főváros lakosainak gyötrelmes mindennapjairól az orosz agresszió negyedik telén.

Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA/NurPhoto via AFP

Kijev nagy területein nincs áram- és vízellátás az infrastruktúra elleni folyamatos orosz támadások miatt, a várost közben dermesztő hideg gyötri, a BBC mínusz 19 fokról számol be. A vasútállomáson, ahol a lap munkatársai jártak, az Ukrán Vasutak kék-fehérre festett kocsijai állnak, a dízelmotorok járnak, de a vonat sehová nem megy. Ennél fontosabbat tesz: létfontosságú szolgáltatást nyújt néhány tucat embernek, akik alapvető rezsiszolgáltatások nélkül maradtak. Ezek a „Legyőzhetetlenség vonatai”, amiket a közhangulat fellendítésére és némi vigasz nyújtására helyeztek üzembe, „mivel a kegyetlen tél egybeesik az egyre fokozódó orosz támadásokkal”.

A város elleni folyamatos orosz támadások miatt Vitalij Klicsko polgármester néhány napja azt javasolta, hogy a városlakók, akik megtehetik, hagyják el Kijevet, hogy segítsenek enyhíteni a kritikus erőforrásokra nehezedő nyomást. A többség azonban maradt, a BBC munkatársai jártak olyan családnál, akik gáztűzhelyen melegítenek téglákat, hogy megpróbálják felmelegíteni kis lakásuk többi részét. Beszéltek egy 11 éves fiúval is

Sztanyiszlavval, akivel szintén a Legyőzhetetlenség vonatán találkoztak, azért ment oda, hogy felmelegedjen, találkozzon barátaival és töltse a telefonját. A tizenegy éves fiú azt mondta, nagyon hideg van náluk, és a már 36 órája áram nélkül élnek. A lakásban zseblámpával és fejlámpát használva közlekednek, ha otthon van, úgy is tanul, derült ki az AFP egy képriportjából.

Fotó: ANDREW KRAVCHENKO/AFP

A fiú a BBC-nek arról is beszélt: tisztán emlékszik a háború nyitónapjára majdnem négy évvel ezelőtt, amikor fényes villanásokat látott az égen – egy „fényes gömböt” –, ahogy Oroszország megindította támadásait. Manapság az orosz drónok fenyegetése tartja ébren éjszaka. „Amikor hallom, hogy valami repül, az nagyon ijesztő, mert nem tudod, hogy most felrobban-e, vagy továbbrepül, és túléled.” A lap munkatársának beszélt a háború generációjára gyakorolt hatásáról is: „elfelejtettem azokat az időket, amikor nem volt háború, nem emlékszem már azokra a pillanatokra”.