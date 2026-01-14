Gyorsított eljárásokkal és kivégzésekkel fenyegeti az iráni főbíró az őrizetbe vett tüntetőket

„Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni, és ha cselekedni akarunk, gyorsan kell” – jelentette ki az iráni állami televízió weboldalán közzétett nyilatkozatában Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke. Ezsei egy, a tüntetőket is fogva tartó börtönben tett látogatása során figyelmeztetett: ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, „nem lesz ugyanaz a hatás”.

Fotó: KHOSHIRAN/Middle East Images via AFP

Iráni hírügynökségek úgy tudják, Ezsei mintegy öt órát töltött a büntetés-végrehajtási intézményben, ahol tanulmányozta az őrizetbe vettek aktáit, majd leszögezte, hogy az eljárásoknak nyilvánosaknak kell lenniük.

Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett, perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves, Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok máris halálra ítéltek és akár már szerdán kivégezhetik. A tárca hozzátette, hogy összesen több mint 10 600 őrizetbe vételről tudni.

Közben már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrek haltak meg a perzsa államban december végén kezdődött tüntetéssorozatban. Egy iráni tisztségviselő a Reutersnek azt mondta kedden, hogy nagyjából 2000 halottja van eddig a tiltakozáshullámnak, köztük biztonsági erők tagjai. A BBC korábban arról írt, hogy egy teheráni kórház egészségügyi dolgozója azt nyilatkozta nekik, sok tüntetőt a hordágyakon fekve gyilkolnak meg a rezsim fegyveresei, „közvetlen lövéseket kaptak a fiatalok a fejükbe, szívükbe is”.



