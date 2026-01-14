Kiegyensúlyozottságot ígér a közmédia a választási időszakra

A közmédia a 2026. április 12-re kitűzött országgyűlési képviselő-választásra tekintettel megalakítja a Közmédia Választási Irodát, ami azt felügyeli, hogy valamennyi médiatartalom-szolgáltatása a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a Közszolgálati Kódex előírásainak - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

Az irodának lesz is mire figyelnie, hiszen az M1 műsoraiban decemberben is előfordult, hogy a kormány Nemzeti Konzultációját reklámozták, pedig emiatt már tavaly nyáron is 1,5 millió forintos bírságot kaptak a Médiatanácstól a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó szabályok megsértése miatt. De olyan is előfordult, hogy a közmédia a Facebookon simán továbbosztotta Kocsis Máté posztját, amiben Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt „összeroppanásáról” írt.

De ezeknek a bolondos időknek elvileg vége, és mostantól egy külön testület felügyeli majd a pártatlan köztájékoztatást. Az ezt bizonygató közleményükben azt írták:

a közmédia választási irodája a kampány és a választások idején működő olyan ideiglenes testület lesz, ami felügyeli a politikai reklámok és a választáshoz kapcsolódó valamennyi műsorszám jogszerű közzétételét. Felügyeli továbbá a választással összefüggő egyéb médiatartalmak - hírműsorszámok, politikai tájékoztató műsorszámok - vonatkozásában a kiegyensúlyozott szereplési arány szerinti megjelenítést, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatások műsoridejének ennek megfelelően történő elosztását.

A hétfős testület elnöke Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója, aki korábban Áder János sajtófőnöke volt, majd tagja volt Novák Katalin tanácsadó testületének is.

Altorjai Anita Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A tervek szerint a közmédia lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra közötti idősávokban, megszakítás nélkül lesz köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét úgy, hogy a listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjait egymást követően teszi közzé a jelölőszervezet által megjelölt napon és idősávban.

A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatnia kell.

A jelölőszervezet egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb harminc másodperc időtartamban kérheti a politikai reklám közzétételét, egy napon azonban akár mindhárom idősávban is. Egy reklámszpot maximális időtartama legfeljebb harminc másodperc lehet. A médiatörvényben foglalt előírások betartását a médiatanács, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések betartását a Nemzeti Választási Bizottság is felügyeli. (MTI)