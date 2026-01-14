Már biztos, hogy nem lesz orosz síugró a téli olimpián

Alapból sem volt túl nagy esélyük az kvalifikációra, azaz arra, hogy semleges színekben indulhassanak a téli olimpián Milánóban, most viszont biztossá vált, hogy az orosz síugrók kihagyják azt.

Négy éve Pekingben ott voltak: a képen az orosz Jevgenyij Klimov edz a férfi síugró nagypályás versenyének 2. hivatalos edzésén, 2022. február 10-én a Zhangjiakou Nemzeti Síugró Központban. Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Az érintett sportolók ugyanis nem kaptak vízumot a milánói-cortinai olimpiára selejtező sorozat e hét végi záró versenyeire.

Nem ez volt az első alkalom, hogy vízumproblémáik adódtak: az orosz síugrók már a december végi-január eleji, németországi és ausztriai Négysánc-verseny egyik állomásán sem tudtak rajthoz állni hasonló okok miatt.

Az orosz sportolók az Ukrajna elleni 2022-es orosz agresszió óta vannak nehéz helyzetben, több nemzetközi versenyen is ellehetetlenült az indulásuk. A milánói olimpia előtt egyébként a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) arra kötelezett több téli sportos nemzetközi szövetséget is, hogy engedjék indulni a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia kvótaszerző versenyein az orosz sportolókat, és például a Nemzetközi Síszövetség (FIS) több orosz sportolónak is adott semleges státuszt, de vannak olyan országok - Norvégia például -, amelyek semmilyen körülmények között nem adnak vízumot orosz sportolóknak, így azok nem is tudtak részt venni a kvalifikációhoz szükséges versenyeken. (MTI)