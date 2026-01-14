Robert Fico nem akar beszállni a magyar kampányba, Magyar megüzente neki, miről tárgyalnak először, ha miniszterelnök lesz

A szlovák miniszterelnök röviden reagált Magyar Péter neki címzett levelére. Ebben a Tisza elnöke azt kérte Robert Ficótól, hogy vonják vissza azt a Btk.-módosítást, ami alapján büntethető a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése Szlovákiában, ezt ugyanis a felvidéki magyarok fenyegetésként élik meg.

A Paraméter beszámolója szerint a Pozsony Ligetfalu városrészében tartott kormányülés után Fico azt mondta: „Nem fogok belépni a magyarországi választási kampányba. Azt gondolom, hogy ez azon hülyéknek, a Progresszív Szlovákiának a témája, akik előjöttek ezzel. Miért volt hirtelen akkora kedvük a Beneš-dekrétumok eltörléséről beszélni, miért jöttek elő ezzel? Ilyen olcsón akarunk politikai pontokat szerezni? Így akarjuk feltépni a sebeket? A Beneš-dekrétumok eltörölhetetlenek és integráns részei a Szlovák Köztársaság jogrendjének. A második világháború utáni rendezés részét képzik.” Szerinte a szlovák büntető törvénykönyv most hasonló módon bünteti a dekrétumok megkérdőjelezését, mint ahogy a holokauszt tagadása is tilos.

Arról, hogy az Orbán Viktor tanácsadójaként dolgozó Szili Katalin az Európai Bizottsághoz fordult a szigorítás miatt, Fico azt mondta: „Abszolút tiszteletben tartom, hogy Orbán Viktor kormánya az Európai Bizottsághoz fordult.”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szerda délután Magyar Péter a visszaszólásra is visszaszólt, az oldalán azt írta: „Látom Orbán Viktor odaszólt a haverjának, Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, hogy kezd kínos lenni az egyébként is földbeálló Fidesz-kampánynak a szlovák kormány hergelése a felvidéki magyarok ellen. Orbán Viktor valószínűleg nem arra számított, hogy Fico ismét belerúg a magyarokba. Pedig ez történt.” A Tisza elnöke most az üzente Ficónak, hogy „a kollektív bűnösséget kimondó 81 évvel ezelőtti dekrétumok semelyik uniós tagállamban sem képezhetik a jogrend alapját”. Egyben az ígérte neki, hogy innen indul majd az első beszélgetésük „Budapesten, a magyarországi kormányváltást követően”.

Magyar Péter levelére egyébként Peter Pellegrini szlovák elnök is reagált, legalábbis kiakadt azon, hogy Magyar Felvidékként hivatkozott Szlovákiára. „Nem hiszem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy lenyugtassuk a kedélyeket, mert mi még mindig Szlovákia vagyunk. Szlovák Köztársaság, nem pedig Felvidék. Abban a levélben is megmutatják, hogy mennyire tisztelnek bennünket” - mondta a szlovák elnök, mire Magyar Péter neki válaszolva ugyanúgy felvidékezett.