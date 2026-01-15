Balesetezett a Samsung-gyár dolgozóit szállító busz, de a dolgozókat inkább bevitték a gyárba egy másik busszal, még a mentők kiérkezése előtt

Halálos kimenetelű baleset történt hétfőn reggel Jászberény mellett: egy autó ütközött össze egy busszal, ami a jászfényszarui Samsung-gyárba szállította a dolgozókat. A 444 információi szerint a buszon többen is megsérültek, volt, aki kiesett az ülésből, volt, akinek a szája szakadt fel, de olyan is volt, akinek az orra vérzett. A balesetben a busszal ütköző autós életét vesztette.

Olvasónktól úgy tudjuk, hogy „erre a Samsung reakciója az volt, hogy küldött egy másik buszt, amely már a mentők kiérkezése előtt beszállította az embereket dolgozni. (...) Konkrétan volt olyan idősebb hölgy, aki sokkos állapotban remegett, még az üzemen belül is. Állítólag csak később, napközben vizsgálták meg az érintetteket az üzemorvosnál, de nem hiszem, hogy ez a törvényes és megfelelő eljárás ilyen esetben”.

Megkerestük az ügyben a Samsung Magyarországot, hogy megtudjuk, ha valóban így történt, megfelelőnek tartják-e az eljárást. A cég válaszában taglaltak szerint a helyszínen senki sem jelezte, hogy ellátásra szorulna.

„2026. január 12-én reggel 5 óra 30 körül a Samsung Electronics Magyar Zrt. jászfényszarui gyárába tartó, munkatársainkat szállító busz balesetet szenvedett a 32-es főúton, Jászberény és Pusztamonostor települések között, a 21-es kilométernél. A balesetet szenvedett gépjármű mögött további munkatársainkat szállító buszok haladtak, amelyek a baleset miatt azonnal megálltak, hogy segítsenek. A balesetet követően, az érintett buszon utazó kollégáink személyes, helyszíni egyeztetés után, mivel senki nem jelezte, hogy ellátásra szorulna, a -10 fokos hidegre való tekintettel átszálltak a mögöttük álló buszokra, amelyekkel továbbszállították őket” – írta a 444-nek küldött válaszában a Samsung, hozzátéve, hogy később voltak olyan dolgozók, akiket kórházba kellett vinni.

„A gyárba érkezve az érintett munkatársakat a gyár területén működő 0-24 órás kiemelt elsősegély ügyeletre irányítottuk, ahol megvizsgálták mindannyiukat. Három munkatársunkat az elsősegély ügyelet javaslatára a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba szállítottuk további kivizsgálásra, ahonnan a negatív leletek kézhezvétele után hazatérhettek.”

Lapunknak írt válaszukat azzal zárták: „Munkatársaink biztonsága és jólléte kiemelten fontos számunkra, ezért kollégáinknak a kiemelt elsősegély ügyelet mellett folyamatosan rendelkezésükre áll pszichológiai konzultáció is.”