BREAKING: Randizni kezdtek a Nyíregyházi Állatpark tigrisei

„Forró pillanatok a havon. 🥶💘 Ahogy korábban beszámoltunk nektek, 2025 őszén pár érkezett a Zoo Magdeburgból a nálunk született Irina nevű szibériai tigrisnőstényhez. A német származású vőlegény az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett kertünkbe és a megfigyelések szerint elkezdődött a 2 állat randevúja” - számolt be Nyíregyház Állatpark egy Facebook-bejegyzésben, amelyben remek fotókat is megosztottak a hóban kéjelgő állatokról.

Azt írják, a szibériai vagy másnéven amur tigris (Panthera tigris altaica) a világ legnagyobb macskája, testtömege akár 250 kg is lehet. Elsősorban Szibéria távol-keleti területein él, de Északkelet-Kínában is megtalálható. Becslések szerint napjainkban mindösszesen 400-500 egyed található a vadonban, ezért az állatkertek világszerte erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a szibériai tigris ne pusztuljon ki. Szóval bízzunk benne, hogy jól sikerül a randi!