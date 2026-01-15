Egy venezuelai emberi jogi szervezet megnevezte a börtönből kiszabadult magyar állampolgárt

A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet megnevezte a Maduro börtönéből kiszabadult magyar állampolgárt - írja a HVG. Az illető Daniel Eduardo Varnagy Rado politikatudós, közgazdász a caracasi Simon Bolivar Egyetem Közgazdaság-tudományi Tanszékét vezette 2025 márciusáig, amikor a venezuelai titkosszolgálat emberei elhurcolták. A venezuelai–magyar kettős állampolgár Varnagy többször kritizálta nyilvánosan a Maduro-rezsimet. A szülei holokauszttúlélők voltak.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egyet kiengedtek a helyi hatóságok, a többiek szabadon bocsátásán a kormány tovább dolgozik - írta néhány nappal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, azt azonban nem árulta el, hogy a szabadon engedett fogoly az a Bossányi Zsuzsanna-e, akit még tavaly nyáron börtönöztek be, miután a venezuelai hatóságok elfogták őt a panamai felségjelzésű N35 nevű kutatóhajón.