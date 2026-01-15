Egy zuglói háziorvos arról ír, hogy idős páciensei bespájzolnak a gyógyszerekből, mert „jön a háború”

Keczéry Attila András, zuglói háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara titkára egy nyilvános Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy milyen hatását tapasztalja a kormányzati propagandának orvosként.

„Sajnos, egyre több idős embernél, páciensemnél látom, hogy gyűjtik a gyógyszereket és a tartós élelmiszereket, sok hónapra - évre előre próbálnak mindent »beraktározni«. A kérdésemre, hogy miért teszik ezt, ugyanazt mondják: »Mert jön a HÁBORÚ, doktor úr!!!«Sajnos, az országos/állami média által folyamatosan öntött tartalomnak ez a hatása” - olvasható a bejegyzésben.

Keczéry Attila András arra kérte idős pácienseit, hogy nyugodjanak meg, nem lesz háború, és felesleges élelmiszert és gyógyszert betárazni, mert „április 13-án ugyanúgy felkel majd a Nap, bárki is győz”.

Keczéry Attila András 2023-ban azzal került be a hírekbe, hogy a saját fizetését csökkentette, hogy meg tudja emelni asszisztensei bérét, amiért rájuk nem vonatkozott a 18 százalékos béremelés.