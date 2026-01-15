Lázár János alapítványa kapott pár ezer hektárnyi földet

Lázár János alapítványának, vagyis a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (JNFA) vagyonkezelésébe „vagyonjuttatás” révén került több ezer hektárnyi, eddig a büntetés-végrehajtás által használt föld, amit bérbe is lehet adni – írja a Népszava.

A lap azt írja, még karácsonykor, pontosabban Szenteste egy váratlan törvénymódosítás lényegében megnyitotta a termőföldpiacot a pénzügyi befektetők előtt. A kormány ezzel állami földeket vett el eddigi kezelőiktől és adott át neki kedves, illetve hozzá közelálló közhasznú alapítványoknak.

Így történhetett, hogy a Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi XV. törvényhez kapcsolódó módosítás eredményeként a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (JNFA) vagyonkezelésébe „vagyonjuttatás” révén került több mint 1500 darab állami birtoktest. Mármint ahhoz az alapítványhoz, aminek kuratóriumi elnöke a Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János.

A Népszava ezen a ponton emlékeztetett arra, hogy az alapítvány létrehozásakor Lázár János úgy nyilatkozott: „A célunk nem az, hogy privatizáljuk az állami vagyont, így a 10 ezer hektáros mezőhegyesi Ménesbirtokot sem.”

Az alapítványhoz került területeket a lap forrása szerint javarészt a hazai büntetés-végrehajtási intézetek használták: ezeken a földeken a börtönök gazdálkodnak a raboknak munkát adva.

A lap azt írja, hogy bár formálisan nem tulajdonátruházásról van szó, a létrejövő jogi helyzet funkcionálisan mégis a tulajdonosi pozícióhoz közelít, és a JNFA „együttműködési megállapodást” köthet a földek használatára. Az ilyen megállapodások esetében pedig nem alkalmazható a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti előhaszonbérleti jog. Ez azt jelenti, hogy a helyi gazdák, a fiatal gazdálkodók és a szomszédos földhasználók elveszítik törvényes elsőbbségüket a használatot illetően. A jogszabály továbbá lehetővé teszi, hogy a földhasználat ellenértékeként megállapított haszonbérleti díj eltérjen a piaci ártól, akár annál alacsonyabb is lehet.