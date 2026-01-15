Magyar Péter szerint megtámadták és fojtogatták a Tisza egyik jelöltjét

„Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket és az önkénteseinket Rád településén. A kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár felrúgta a TISZA pultját és fojtogatni kezdte az egyik önkéntesünket” – írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

A Tisza elnöke posztját azzal folytatta, hogy amikor kihívták a rendőrséget, az elkövető elszaladt, a rendőrség pedig másfél óra alatt ért ki. Magyar Péter szerint azonban „szinte azonnal a helyszínen termett a Hírtv riportere és az áldozatokat kezdte el zaklatni”. Ebből ő azt a következtetést vonta le, hogy „egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó”.

Magyar a bejegyzését azzal zárta, elvárja, hogy Pest megye 11-es választókerületének fideszes jelöltje, Rétvári Bence „ma személyesen kérjen bocsánatot Szimon Renátától és a TISZA önkénteseitől”.