Semmi különös, csak a TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet

„»Április 12. A biztos választás!« – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök kihirdette a 2026-os országgyűlési választások időpontját”

– ezzel a szöveggel posztolták ki az alábbi képet szerdán este a TV2-n futó Tények Plusz műsorának Facebook-oldalára.

Fotó: Tények Plusz

A fotón szerencsére azt is megmutatták, hova kell húzni az ikszet, a Fidesz alá pedig odaírták, hogy „nemzeti kormány”, a Tisza párt alá pedig azt, hogy „Brüsszel”.

A Tények novemberben már posztolt Facebookra egy Nemzeti Konzultáció tematikájú reels-sorozatot is, a videókban a TV2 hírolvasói, munkatársai és más fideszes influenszerek mutatták meg, hogyan töltik ki a nemzeti konzultációt. 2022-ben pedig a TV2 arcai közös videóban buzdítottak arra, hogy szavazzon mindenki Orbán Viktorra.