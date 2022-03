A TV2 arcai közös videóban buzdítanak arra, hogy szavazzon mindenki Orbán Viktorra

„Szeretném, hogy a családom és a gyermekeim továbbra is békében élhessenek” – mondja Gönczi Gábor, a TV2 híradónak nevezett műsorának egyik arca abban a videóban, amiben a TV2 dolgozói arra buzdítanak, hogy mindenki szavazzon nem is a Fideszre, hanem egyenesen Orbán Viktorra.

A videóban Marsi Anikó, Istenes László, de még a csatorna hírigazgatója, Szalai Vivien is elmondja, miért csodálatos most szerintük minden Magyarországon, ezt fokozza Marsi azzal, hogy olyan országban szeretne élni „a jövőben is, amelyik kimarad a háborúból, és ehhez olyan vezetőre van szükség, mint Orbán Viktor”.

Majd ezek után sorra mindenki szépen elmondja, „ezért támogatom Orbán Viktort április 3-án”.

Négy évvel ezelőtt a TV2-t 3,45 millióra bírságolták, amiért a csatorna műsorvezetői nyíltan Orbánnak kampányoltak. A csatorna dolgozói akkor a mostani videóhoz hasonlóban tudatták, hogy mind a Fideszre szavaznak.