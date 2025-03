Kifosztaná és gazdasági függőségbe taszítaná Ukrajnát Trumpék legújabb tervezete

Trumpék új tervezete a korábbiaknál is szélesebb amerikai ellenőrzésről szól az ukrán nyersanyagok és természeti erőforrások felett, ami lényegében gyarmati sorba taszítaná Ukrajnát - derül ki a tervezetet megszerző Financial Times és Bloomberg cikkéből. Miközben Zelenszkij ukrán elnök nem akarja nyilvánosan kommentálni a javaslatot, és azt hangsúlyozza, hogy nem akarnak az Egyesült Államoknak olyan jeleket küldeni, amikre hivatkozva az USA megint leállíthatná a hírszerzési és katonai támogatást, név nélkül az ukrán tisztviselők az ország kifosztásáról, a szuverenitásuk elvételéről és függőségbe taszításról beszélnek.

A Kijevbe vasárnap elküldött legújabb amerikai megállapodástervezet továbbra sem kínál semmilyen biztonsági garanciát Ukrajnának, miközben az amerikai gazdasági követeléseket még inkább kiterjeszti - írják a tervezet szövegét ismerő gazdasági lapok.

Ez alapján az ukrán háborús gazdaság megmaradt erőforrásainak hasznát Amerika kiszivattyúzhatja az országból, és az Egyesült Államok kontrollálná és korlátozná az ukrán gazdasági és kereskedelmi döntéseket. Ezzel óriásivá nőne Ukrajna függősége Washingtontól, miközben Amerika azt zárhatna ki az Ukrajnával való kereskedésből, akit csak akar - akár Európát is.

Donald Trump a valóságos összeg többszörösét, 400 milliárd dollárnyi amerikai támogatás kiegyenlítését követeli ukrajnától, noha a katonai támogatást Amerika Biden alatt nem hitelként adta. Az Ukrajnával szembeni amerikai követelések állhattak Zelenszkij fehér házi megalázása mögött is, mert az ukrán delegáció nem akarta az amerikai feltételek szerint aláírni a megállapodást úgy, hogy cserébe biztonsági garanciákat sem kapnak.

photo_camera Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a Fehér Ház előtt február 28-án. Fotó: TIERNEY L CROSS/AFP

Bár az Ukrajna elleni amerikai ultimátum kapcsán még mindig a lítiumról és a ritka földfémekről esik a legtöbb szó, a tervezet valójában minden ásványkincsre kiterjed, beleértve az olajat és a földgázt is, Ukrajna egész területén. (A nukleáris energiát, bár Washingtonban ezt is szeretnék, egyelőre nem vették bele a szövegbe, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is fogják.)

Az amerikai követelések értelmében lényegében az eddigi amerikai katonai támogatásért cserébe hoznának létre egy közös befektetési alapot, ami felosztaná a jövőbeli ukrajnai olaj-, gáz- és ásványianyag-projektekből származó bevételeket a két ország között. Ez a felosztás azonban a gyakorlatban azt jelenti, hogy az döntő részben az Egyesült Államokba kerülne.

Az amerikai tervezet néhány részlete:

Az alapban az Egyesült Államoknak lenne döntő befolyása: az öttagú felügyelőbizottságba ők adnának három tagot, és teljes vétójoggal rendelkeznének minden döntés felett.

Az alap felügyelne minden projektet, amit mostantól az ukrán kormány vagy általuk jóváhagyott (akár magántulajdonú) cégek csinálnak.

Beleértve a természeti erőforrások kiaknázásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést, vagyis a háború utáni út-, vasút, csővezeték-építést, a kikötők, gyárak, feldolgozó üzemeket.

Az Egyesült Államok Ukrajna előtt kapna kifizetéseket az alapból, övék lenne a nyereség, valamint évi 4 százalékos hozam egészen addig, amíg a 2022 óta adott amerikai támogatás összegét vissza nem kapják.

Az alap pénzeszközeit devizára váltanák, és kivinnék Ukrajnából, vagyis az nem az ukrajnai befektetéseket növelné.

Az Egyesült Államok elsőbbségi jogot kapna minden ukrán nyersanyag felvásárlására. Amerika ezen kívül vétójoggal rendelkezne bármilyen más országgal kötött ukrán kereskedelmi megállapodás felett, vagyis Ukrajna csak azzal kereskedhetne az USA-n kívül, akivel neki Washingtonban megengedik.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter arról beszélt, hogy szerinte a megállapodást már a jövő héten aláírhatják. Anonim ukrán források szerint azonban erre nincs esély, és Ukrajna egy ellenjavaslatot készül tenni, miközben nyilvánosan próbálják minimalizálni a kritikát, hogy elkerüljék az újabb konfrontációt.

A washingtoni külügy hivatalosan annyit mondott az amerikai tervezetről, hogy „az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett amellett, hogy gyorsan megkösse ezt a létfontosságú megállapodást, és biztosítsa a tartós békét Ukrajna és Oroszország számára egyaránt.”