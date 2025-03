Kanada régi kapcsolata Trump Amerikájával véget ért - jelentette be a kanadai miniszterelnök

Kanada régi kapcsolata az Egyesült Államokkal véget ért, sem a szoros biztonsági és katonai együttműködést, sem a két ország gazdasági integrációját nem lehet helyreállítani - jelentette ki Mark Carney, a frissen kinevezett kanadai miniszterelnök.

Carney a tíz év után leköszönő Justin Trudeau-t váltva március 14-én lett Kanada miniszterelnöke. Trudeau politikai karrierje végéhez közeledve kőkeményen szembeszállt a Kanadával vámháborúba kezdő, az északi szomszédot annexióval fenyegető Trumppal, de lényegében egész Kanada megmozdult: nagyon sokan próbálnak minél kevesebb amerikai árut vásárolni, még a francia nyelvű Québec-ben is erősödik a kanadai nacionalizmus, míg a korábban komoly hátrányban lévő kormányzó Liberális Párt pedig újra az élre került - dehát így van ez máshol is, a legjobb politikai sikerrecept, ha Trump beléd száll, és máris összezár mögötted a közvélemény. Kanadában ráadásul egy hónap múlva előrehozott választások lesznek.

photo_camera Mark Carney, a március közepén hivatalba lépett új kanadai miniszterelnök. Egy hónap múlva választások várnak rá. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Trump szerdán újabb, Kanadát is érintő vámokat jelentett be, az április végi választásokra készülő Carney pedig most Ottawában arról beszélt, hogy a kanadaiaknak alapvetően újra kell gondolniuk a gazdaságukat Donald Trump vámjaival szemben.

Mint a BBC írja, Carney az elmúlt évtizedek legfontosabb megállapodásának nevezte a még 1965-ben megkötött Kanada-USA autóipari megállapodást, de mint mondta, az amerikai vámokkal annak most vége.

Az új amerikai autóvámok április 2-án lépnek életbe, május után pedig az autóalkatrészekre is magasabb vámok jönnek majd. Az észak-amerikai autóipar termékláncai szorosan összekötik Mexikót, az USA-t és Kanadát, több típushoz az alkatrészek akár 5-8 alkalommal is átlépik a határt. Egyelőre óriási a bizonytalanság, hogy a vámok bevezetése hogy befolyásolja majd a termelést.

A kanadai miniszterelnök most arról beszélt, hogy a kormány és az üzleti szféra együttműködik az ipar újragondolásán és átstrukturálásán, a cél egy olyan gazdaság, amit a kanadaiak ellenőrizhetnek. Ehhez diverzifikálni szeretnék a külkereskedelmet, nem utolsó sorban az Európai Unióval fűznék szorosabbra a kapcsolatokat. Emiatt Trump újabb megtorló vámokkal fenyegette meg Kanadát és Európát is - de Carney is újabb ellenintézkedéseket ígért.