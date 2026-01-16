A déli parton már rá lehet menni a Balaton jegére

A rendőrség tájékoztatása alapján tovább erősödött a Balatont fedő jégtakaró, így a déli parton már rá is lehet sétálni. Viszont csak a parthoz közel (50-70 méteren belül), a kis vízmélységű területeken ajánlják a sétát. Emellett arra kérnek mindenkit, hogy csak nappal és jó látási viszonyok mellett lépjen jégre, és lehetőleg ne egyedül, valamint feltöltött telefonnal induljon el a sétára.

A Balaton északi partján még csak 8-12 centiméter közötti a jégvastagság, így nem elég szilárd a jégréteg. Ott még nem szabad a jégen sétálni.

A parttól távol eső, nyílt jégfelületre pedig továbbra is veszélyes rámenni, mert a jégvastagság és a jégminőség is megbízhatatlan.

A következő napokban a térség hideg időjárása miatt tovább erősödhet a jégréteg.

A rendőrök felhívták a figyelmet, hogy baleset esetén fontos, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyék túlfűtött, meleg helyre. Először a jeges ruházatától kell megszabadítani, majd fokozatosan kell felmelegíteni a testét. Az orvosi ellátás pedig minden esetben kötelező.