Állami ellenőrzésű médiának minősített a TikTok több magyar újságot, köztük a Mandinert, az Origót és Metropolt is

Gyakorlatilag a teljes kormánypárti médiabirodalom megkapta a TikTok új címkéjét, ami arra figyelmezteti a felhasználókat, hogy a platform szerint az adott oldal kormányzati ellenőrzés alatt áll – szúrta ki a hvg.hu.

Így járt a Mediaworks kiadó legtöbb tagja: az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a megyei lapok, valamint a Bors és a Metropol mellett a Life.hu női magazin is. Ezeknek legalább tízezer, többnek több százezer követője van a TikTokon.

Fotó: Anna Jelinek

A platform a figyelmeztetésről azt írja, ez „egy olyan címke, ami arra bátorítja a nézőket, hogy mérlegeljék a tartalom mögött álló forrást”, és „olyan médiaszervezetekhez tartozó tartalmakon jelenik meg, amelyek szerkesztői döntéshozatalát a kormányzat ellenőrzi”.

A kínai ByteDance tulajdonában álló platform azt írja, „független, hiteles szakértőkkel együttműködve” döntöttek arról, hogy egy adott szerkesztőség kormányzati ellenőrzés alatt állhat-e, vagy sem, módszertanukról ide kattintva lehet többet olvasni.

Emellett a TikTok átláthatósági központjában megjelent legutóbbi jelentésben is külön említést tesznek Magyarországról. Ugyanis olyan magyar hálózatot észlelt a platform, aminek a tagjai hamis fiókokat hoztak létre, hogy a Fidesznek kedvező narratívákat terjesszenek. A TikTok szerint több online platformon is átívelő, koordinált tevékenységről van szó, ami 95 fiókot ölelt fel – ezek együttesen több mint 131 ezer követővel rendelkeztek.

Hogy mi lett ezekkel a profilokkal, azt nem fejtették ki, de általában nem díjazza az ilyesmit a TikTok – ahogy a többi online platform tulajdonosa sem –, és törlik őket. Mivel külön ki is emelték, hogy hamis fiókokról van szó, valószínűleg ebben az esetben is bezárták mindegyiket.