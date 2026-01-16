Befellegzett az enyhülésnek, szibériai hideget hoz a Vojejkov-tengely

Most még az ország nagy részén plusz 1-4 fok van, és megindult az olvadás, a hétvégén azonban változik a helyzet, derül ki az Időkép előrejelzéséből.

Az északkelet felől terjeszkedő anticiklon peremén visszatérnek az erősebb fagyok. Szombat hajnalban a kevésbé felhős északkeleti határ közelében már megjelennek a mínusz 10 fok közeli minimumok, majd vasárnaptól még keményebb fagyok jönnek. Ekkor északkeleten újra hidegebb lehet mínusz 15 foknál, a jövő hét első felében pedig az ország nagy részén mínusz 10 fok alá hűl le a levegő éjjelente, sőt a vastag hóval borított, tartósan derült tájakon pedig nem lesz ritka a mínusz 15-20 fokos fagy sem, írják.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Több lesz a napsütés, de az Alföldön és a főváros környékén továbbra is lehetnek tartósan ködös tájak. Itt lehet számítani hószállingózásra, zúzmaraképződésre is. Délutánonként ezeken a részeken csak mínusz 5-10 várható, de a napos vidékeken is jórészt fagypont alatt maradnak a maximumok, a csúcsértékek mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak majd.

A januári hideget hideget egész Európában az északkelet felől betörő sarkvidéki levegő okozta, a havazást pedig az, hogy ez a nedvesebb mediterrán és óceáni légtömegekkel keveredett. Az Időkép szerint a hideg visszatérésével Európa felett létrejöhet az Vojejkov-tengely, amely a legkeményebb teleket szokta elhozni a kontinensre. Utoljára ilyen 2017-ben volt.

De mi is az a Vojejkov-tengely, és miért Vojejkov? Az Időkép erre is válaszol:

„A Vojejkov-tengely (vagy Vojejkov-híd) akkor alakul ki, amikor két hatalmas anticiklon, a Szibériai- és az Azori-anticiklon összekapcsolódik Európa felett egyfajta magasnyomású »hidat«, tengelyt hozva létre.

A magasnyomású tengely gátat szab a nyugatias áramlásnak, a ciklonok nem tudnak behatolni a kontinens belsejébe, hanem kénytelenek kerülni a tengelytől északra vagy délre. Mivel a nyugatias áramlás blokkolva van, a tengely keleti oldalán akadálytalanul zúdulhat be a dermesztően hideg, kontinentális szibériai eredetű levegő Európa szívébe. Ez tartós, kemény fagyokat és száraz, napos időt eredményez.

A Vojejkov név Alekszandr Ivanovics Vojejkov, orosz meteorológus nevét őrzi, aki először írta le ezt a légköri jelenséget.”