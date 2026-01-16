Őrizetbe vették Paks 2 orosz fővállalkozójának igazgatóját, aki állítólag az ukrán fegyveres erőknek adott pénzt

A Paksi Atomerőmű látképe Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A Roszatom együttműködik az őrizetbe vett Mihail Scserbak tőkeberuházási igazgató elleni nyomozásban – jelentette be az orosz állami vállalat.

Scserbak a Roszatom mérnöki részlegéhez tartozó Atomsztrojekszport vállalat vezetője, amely a Paks II. Atomerőmű projekt fővállalkozója.

„Az illetékes hatóságok nyomozást folytatnak az ASE alkalmazottja, Mihail Scserbak ellen, és minden szükséges segítséget megadnak neki” – áll a közleményben.

Az orosz állami hírügynökség, az Interfax megjegyzi, hogy „korábban egyes médiaorgánumok arról számoltak be, hogy Scserbakot az ukrán fegyveres erők finanszírozásával gyanúsítják.

A Telex felidézi, hogy Scserbak korábban Szarov alpolgármestere volt. Ez a zárt város a szovjet, majd az orosz atomfegyerfejlesztés egyik központja. Tavaly ősszel arról írt a Moscow Times, hogy egy szarovi atomfizikust is elítéltek terrorizmus finanszírozásáért – ez Oroszországban azt is jelentheti, hogy valaki pénzt küldött Ukrajnához kötődő szervezetnek. A tudós a bíróságon azt vallotta, hogy tévedésből utalt el kis összegeket, de így is 18 évre ítélték.

Az orosz bíróságok csak 2025 első felében 224 hazaárulás vagy kémkedés miatti ítéletet hoztak, ami a modern orosz történelem legmagasabb száma. Minden vádlottat elítéltek, mindenki letöltendő börtönbüntetést kapott.