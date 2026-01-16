Tiszás szórólapot vitt a párt képviselőjelöltje az Orbán Balázs családjához köthető, Szántódon épülő luxusvillához

Csatári Ernő, a Tisza Párt siófoki képviselő-jelöltje Szántódon trollkodta meg Orbán Balázst. Tiszás szórólapot dobott a miniszterelnök politikai igazgató családjához köthető, épülő luxusvilla postaládájába. Csatári azt írta, azért dobta be a szórólapot, „hátha valaki a családból az így kedvezményes ingatlanadó miatt be van jelentkezve a vízparti villába és rám fog szavazni”.

Az ingatlant 2023 júliusában vásárolta meg a DenkFabrik Kft., aminek 2016 és 2022 között Orbán Balázs volt a tulajdonosa. A politikus 2022 novemberében adta el a céget apósának, Simon Józsefnek. Amikor a 24.hu 2024-ben először írt az ingatlanról, a cég székhelye még Orbán Balázs lakcímére volt bejegyezve. Két héttel később azonban a szántódi címre jegyezték be a céget.

Bár a cég nem részletezte az ingatlan megvásárlásának körülményeit, beszámolójából kiderült, hogy befektetett tárgyi eszközeinek értéke 11 millió forintről 390,6 millió forintra nőtt 2022-ről 2023-ra. Emellett pedig egy 315 millió forintos hitelt is felvett a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Banktól.

A DenkFabrik egy terméskővel kirakott házat épít a 732 négyzetméteres telken. Hadházy Ákos tavaly júniusban járt a helyszínen, akkor már minden külső fal állt, a tető pedig cserepezésre várt. Ha elkészül, az ingatlan nagyon értékes lesz, a környező villákat már 2024-ben is 400 millió forintért árulták. Csatári azt írta, hogy a helyiek szerint egy hasonló villa már 500 millió forintba is kerülhet.