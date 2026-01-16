Tízezer dollárnyi rézkábel ellopása miatt tartóztattak le egy magyar férfit Torontóban

A kanadai hatóságok elfogtak egy Torontóban élő, 39 éves magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 10 ezer dollárnyi rézkábelt lopott el egy betörés során. A torontói rendőrség közleménye szerint Sz. Zsolt jaunár 10-én egy társával hajtotta végre a betörést.

A rendőrség szerint Sz. Zsolték egy fehér színű terepjárót használhattak a betörés elkövetésekor. A magyar férfit betöréssel, ötezer dollár feletti érték eltulajdonításával és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.

Toronto belvárosa Fotó: Creative Touch Imaging Ltd/NurPhoto

Sz. Zsoltot január 11-én letartóztatták, társát még keresik.