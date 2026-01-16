Ukrajna, Brüsszel, hadigazdaság – Orbán ott folytatta a rádiós interjúit, ahol tavaly abbahagyta

Orbán Viktor 2026-ban először adott péntek reggeli interjút a Kossuth Rádiónak. A harminc perces adás során azonban nem sok újdonság hangzott el. A rendkívüli hideg elleni védekezés eredményeinek összegzése után ugyanis csak a szokásos panelek érkeztek:

botrányos, hogy az Európai Unió milyen sok pénzt küld Ukrajnának, de mi ebből a projektből kimaradunk,

az Európai Unió viszont ki akarja préselni a pénzt Magyarországból is,

a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció Brüsszel-párti és ukránpárti, szemben a magyarpárti Fidesszel,

ahogy évek óta mondja, új világrend van kialakulóban,

és a legfontosabb kérdés, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Orbán végül azt is elmondta, hogy 2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve. Ha a Fidesz nyeri az áprilisi választást, el tudják hárítani a veszélyeket, és ki tudják használni a lehetőségeket. Az ország marad a békegazdaság útján. Ha viszont a Tisza nyer, akkor jön a brüsszeli hadigazdaság.