Trump szerint ideje új vezetést keresni Iránban

Az Egyesült Államok elnökének nem eshetett jól, hogy a 37 éve hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah bűnözőnek nevezte és őt hibáztatta a több ezer iráni tüntető legyilkolásáért. Donald Trump a POLITICO-nak szombaton azt mondta:

„Ideje új vezetést keresni Iránban.”

Az elmúlt három hétben több ezer tüntetőt öltek meg országszerte, ami arra késztette Trumpot, hogy többször is katonai beavatkozással fenyegetőzzön. Kedden az elnök felszólította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozásokat és „vegyék át az intézmények irányítását”, hozzátéve, hogy „a segítség úton van”. Másnap azonban irányt váltott, mert úgy érzékelte, hogy a gyilkosságok leálltak. „A legjobb döntés, amit valaha hozott, az volt, hogy nem akasztott fel több mint 800 embert két nappal ezelőtt” – mondta Trump szombaton, amikor egy esetleges Iránban végrehajtott, amerikai katonai művelet méretéről kérdezték.

Ali Hamenei ajatollah Fotó: ROUZBEH FOULADI/Middle East Images via AFP

Majd az iráni vezetésről azt mondta: „Ahhoz, hogy az ország működjön, még ha ez a működés nagyon alacsony szinten is történik, a vezetésnek arra kellene összpontosítania, hogy felvirágoztassa országát, ahogyan én teszem az Egyesült Államokkal, nem pedig arra, hogy ezreket öljön meg a hatalom megtartása érdekében. A vezetés a tiszteletről szól, nem a félelemről és a halálról.”

Az Egyesült Államokban működő HRANA jogvédő szervezet szerint eddig 3090 halálesetet sikerült azonosítaniuk, köztük 2885 tüntetőét, valamint több mint 22 ezer letartóztatást.