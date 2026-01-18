A misére összegyűlteknek kampányolt templomban a kormány mellett az államtitkár

Nem csinált titkot abból Soltész Miklós államtitkár, hogy minden helyszínt kihasznál a kampányolásra. Ő maga posztolta ki, hogy a misére összegyűlt hívekhez intézett beszédet.

Sőt, még az MTI is fontosnak tartott beszámolni erről. „Az április sorsdöntő lesz Magyarországon - mondta a nemzeti hírügynökség szerint a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az országgyűlési választásra utalva vasárnap Döbröközön, a felújított Szent Imre herceg templomban tartott istentisztelet után.”

Soltész Miklós a hívek előtt felidézte, megígérték, hogy segíteni fognak a templom helyreállításában, és „hála istennek megtörtént a torony megmentése”. (Az épület toronysisakját újították fel. Erre Farkas Edit polgármestere tájékoztatása szerint 25 millió forint állami támogatást kaptak, „az Ócsay Profi Templomtorony Kft. 2024. karácsonyra fejezte be a munkát”. Vagy rossz dátumot mondott, vagy eléggé megcsúsztak a megünneplésével.)

Ami biztos: a döbröközi templomért tavaly a híveik fogtak össze, a nagyharangot működtető automatika ugyanis elromlott, összeadták rá a szükséges 2,8 millió forintot, még többet is, mint amire szükség volt. Akkor azt mondták, hogy a többletet a templom további szépítésére fordítják.

De visszatérve Soltész államtitkárhoz. Azt is mondta, hogy „csak akkor tudunk építkezni, fejleszteni, segíteni, hogy ha békesség is lesz”. Úgy fogalmazott, ehhez összefogás kell, „és - ami a legfontosabb - imádság azért a békéért, ami bennünk van, de imádság azért a békéért is, ami a világban szükséges”.

„Én erre kérem önöket, és akkor az ígéretünket újra be tudjuk tartani, segíteni fogunk, folytatni fogjuk ennek a hatalmas, szép templomnak a megújítását" - mondta. Hozzáfűzte, segítenek a vidéki embereknek, falusiaknak, kisvárosban élőknek. Azt mondta, reméli, néhány év múlva, egy következő megújítási szakasz után együtt ünnepel majd a döbröközi hívekkel.

Az egyházügyi államtitkár és a fideszes országgyűlési képviselő, Csibi Krisztina érkezését Döbrököz polgármestere már előre jelezte.

És valóban, nemcsak Soltész államtitkár volt jelen. Az MTI tudósítása ugyanis így folytatódik: Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője többek között a hívő közösségek összefogását méltatta, Orbán Attila, (Fidesz-KDNP), a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke mások mellett megjegyezte, a döbröközi a vármegye második legnagyobb temploma.

