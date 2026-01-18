Nyakalják a pezsgőt és a neresek kedvenc helyein játsszák el, hogy gazdagok és szépek

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Nagy idők nagy embereket követelnek”

– ezt nem Orbán Viktor mondta, sőt, nem is valamelyik megafonos Orbán Viktorról. Ez a csodás mondat a 33 éves Zoltán száját hagyta el, aki az RTL új, ingatlanos művalóságshow-jában szerepel, vagyis egyike azoknak, akik eljátsszák, hogy gazdagok és szépek.

A Budapest Luxe egy úgynevezett scripted reality vagy más néven fikciós valóságshow, aminek annyi köze van a valósághoz, hogy ahogy a címe sejteti, valóban Budapesten játszódik, és a legtöbb benne szereplő embernek valóban az a neve, amit a műsorban is használ. Ezen felül szinte minden más színjáték, abból is a legszomorúbb típusú amatőr színjátszás, pont ahogy azt láttuk korábban a szintén RTL-en futott Éjjel-nappal Budapestben vagy a TV2-n, a Kőgazdag fiatalokban.

„Ilkovits Ádám vagyok, a Budapest Luxe alapító tulajdonosa” – hangzik el a műsorban egy ponton, és itt se stimmel minden, mert a Budapest Luxe ingatlaniroda nem létezik, a helyszínéül szolgáló irodában valójában az A1 ingatlaniroda működik, és a valóságban ennek a cégvezetője Ilkovits Ádám, aki itt a Budapest Luxe vezetőjének adja ki magát. A műsorban szereplő ingatlanosok között mondjuk valóban akadnak olyanok, akik tényleg ingatlanosként (is) dolgoznak, azonban nem együtt és nem Ilkovits alatt, szóval amit látunk ebben a műsorban, az úgy 95 százalékban fikció.

Ha akadnak is úgynevezett luxusingatlanokat tömegével értékesítő irodák Magyarországon, annak dolgozói feltehetően nem nyakalják a pezsgőt random időpontokban és random helyszíneken, és nem ad nekik a főnökük a jó teljesítményükért ajiba egy Maseratit. Az indokolatlan pezsgőzéseket és a drága autókkal szelfiző, szépen felöltöztetett fiatalokat valószínűleg csak azért kell néznie a tévé előtt ülő halandónak, hogy aztán nagyokat háboroghasson, miközben szarul érzi magát, hogy nemcsak azt nem teheti meg, hogy kápéban kifizeti Moldován Andrásnak a 2,5 milliárd forintot a 12. kerületi házáért, de még 50 milliót se tud azonnal kicsengetni, hogy vegyen egy egyszobás minigarzont Budapesten.