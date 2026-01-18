Orbán Viktor szüleinek húzta a nótát Mága Zoltán

Országjáró turnén van Mága Zoltán, újévi koncerteket ad, szerdán Székesfehérváron járt. Az első sorban pedig Orbán Viktor szülei ültek.

Ezt onnan tudni, hogy Mága Zoltán Facebook oldalán gondosan dokumentálták Orbán Győző és Sipos Erzsébet jelenlétét.

Az Orbán szülők nem, de a város fideszes képviselője, Vargha Tamás fel is szólalt az eseményen. Mága posztja alatt több néző is panaszkodott arra, hogy a rendezvényen fideszes propaganda hangzott el, amit sajnáltak, mert ők koncertre jöttek. Mágáról közismert, hogy a Fidesszel szimpatizál.

Mága itt is, akárcsak a többi városban, jótékonysági felajánlást tett. Székesfehérváron lélegeztetőgépet vásároltak a zenész és az önkormányzat felajánlásából a városi kórház újszülött, csecsemő és gyerekosztályának.

A turnén egyébként rendszeresen szólalnak fel fideszes politikusok, most hétvégén például Hankó Balázs kulturális miniszter kapott szót Veresegyházon. Abban a körzetben, ahol indul a választáson.