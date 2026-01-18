Orbán Viktor szüleinek húzta a nótát Mága Zoltán

belföld
Országjáró turnén van Mága Zoltán, újévi koncerteket ad, szerdán Székesfehérváron járt. Az első sorban pedig Orbán Viktor szülei ültek.

Fotó: Mága Zoltán/Facebook

Ezt onnan tudni, hogy Mága Zoltán Facebook oldalán gondosan dokumentálták Orbán Győző és Sipos Erzsébet jelenlétét.

Az Orbán szülők nem, de a város fideszes képviselője, Vargha Tamás fel is szólalt az eseményen. Mága posztja alatt több néző is panaszkodott arra, hogy a rendezvényen fideszes propaganda hangzott el, amit sajnáltak, mert ők koncertre jöttek. Mágáról közismert, hogy a Fidesszel szimpatizál.

Mága itt is, akárcsak a többi városban, jótékonysági felajánlást tett. Székesfehérváron lélegeztetőgépet vásároltak a zenész és az önkormányzat felajánlásából a városi kórház újszülött, csecsemő és gyerekosztályának.

A turnén egyébként rendszeresen szólalnak fel fideszes politikusok, most hétvégén például Hankó Balázs kulturális miniszter kapott szót Veresegyházon. Abban a körzetben, ahol indul a választáson.

