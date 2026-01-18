Tényleg cudar hideg lett hajnalra

Megérkezett a Kárpát-medencébe a szibériai eredetű hideg. Hajnalban -18,47 fokot mértek hajnalban a Nyírségben, Szabolcsbáka térségében - írja az Időkép. Emlékeztetnek arra is, hogy két éve ezen a napon még melegrekord dőlt meg, amikor 17,7 fokot mértek.

A következő napokban hideg lesz. Vasárnap az ország nagy részén napközben sem lesz 0 fok fölött a hőmérséklet, az Időkép -6 és 0, a Hungaromet -5 és 2 fok között jelez előre.

Azon kívül, hogy sütni fog a nap, a hétfő zordan néz ki. Ezt írja az Időkép:

Hétfőn a reggeli ködös, borult idő az Alföld nagy részén napközben is megmaradhat. Helyenként hószállingózás előfordulhat. Máshol túlnyomóan napos idő várható. A Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik majd a keleti, délkeleti szelet. Erősen fagyos lesz a reggel, az Északi-középhegységben és az Alföld északi felén lesz a leghidegebb, ahol -15, -19 fokig hűlhet le a levegő. Napközben mindenhol fagypont alatt marad a hőmérséklet, kora délután -8 és -1 fok közötti maximumokra van kilátás.

Kedden pára, köd, zúzmarás köd több helyen képződhet, ami ismét az Aföldön maradhat meg nagy területen. Az ország túlnyomó részén azonban napos, száraz időre készülhetünk. Néhol a Dunántúlon élénkülhet meg a keleti, délkeleti szél. Hajnalban ismét erős, -8, -19 fok közötti fagyokra van kilátás, de északkeleten néhol -20, -21 fok is előfordulhat. Napközben -8, 0 fok valószínű.

Szerda reggel párás, borongós, illetve naposabb tájak is lehetnek. Napközben dél felől megnövekedhet a fátyolfelhőzet, északon lehet zavartalanabb a napsütés. Gyenge, mérsékelt, nyugaton néhol élénk lesz a keleties szél. Folytatódik a hideg idő: hajnalban -20, -8, kora délután -7, +1 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet - figyelmeztet a Hungaromet.